13:51 • 242 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 1822 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 4644 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 11140 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 11239 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 10634 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 13905 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 24591 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11033 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13424 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
публикации
Эксклюзивы
Женя Кот показал романтическую экзотическую свадьбу на Таити с Натальей Татаринцевой: архивные кадры трогают

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Хореограф Женя Кот опубликовал архивные фото со свадьбы на Таити, празднуя 11 лет вместе и 7 лет брака с Натальей Татаринцевой. У пары есть дочь Леля.

Женя Кот показал романтическую экзотическую свадьбу на Таити с Натальей Татаринцевой: архивные кадры трогают
Фото: www.instagram.com/kot_jenya/

Известный украинский хореограф, победитель проекта "Танцы со звездами" Женя Кот поразил подписчиков серией архивных фотографий с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой. Танцор опубликовал их совместные кадры со свадьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Евгения.

Подробности

Как оказалось, в этом году пара отмечает 11 лет вместе и семь - в браке. В подписи к публикации Женя подчеркнул, что за это время у них появилась сладкая девочка (дочь Леля).

Фолловеры обратили внимание на то, что фотографии, которые распространил Кот, были сделаны во время экзотической свадьбы. Известно, что звездная чета праздновала на острове Таити. Как видим из кадров, наряды влюбленных также говорят сами за себя. Евгений для своего образа выбрал белый костюм, а Наталья - блестящее платье.

Высокий результат: 11 лет вместе, 7 лет в браке, 1 ребенок (сладкая девочка). Продолжение следует

- оставил подпись танцор.

Подписчики знаменитости не удержались и забросали супругов теплыми словами поздравлений.

Реакция подписчиков

Невероятно два сильных человека и невероятно красивые. Будьте счастливы. Держитесь вместе! Будьте примером для подражания! Вы прекрасны

- говорится в комментариях.

Напомним

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко сделал предложение Екатерине Воскресенской, опубликовав фото с кольцом.

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
Брак