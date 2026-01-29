Женя Кот показал романтическую экзотическую свадьбу на Таити с Натальей Татаринцевой: архивные кадры трогают

Фото: www.instagram.com/kot_jenya/

Известный украинский хореограф, победитель проекта "Танцы со звездами" Женя Кот поразил подписчиков серией архивных фотографий с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой. Танцор опубликовал их совместные кадры со свадьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Евгения.

Как оказалось, в этом году пара отмечает 11 лет вместе и семь - в браке. В подписи к публикации Женя подчеркнул, что за это время у них появилась сладкая девочка (дочь Леля).

Фолловеры обратили внимание на то, что фотографии, которые распространил Кот, были сделаны во время экзотической свадьбы. Известно, что звездная чета праздновала на острове Таити. Как видим из кадров, наряды влюбленных также говорят сами за себя. Евгений для своего образа выбрал белый костюм, а Наталья - блестящее платье.

Высокий результат: 11 лет вместе, 7 лет в браке, 1 ребенок (сладкая девочка). Продолжение следует - оставил подпись танцор.

Подписчики знаменитости не удержались и забросали супругов теплыми словами поздравлений.

Невероятно два сильных человека и невероятно красивые. Будьте счастливы. Держитесь вместе! Будьте примером для подражания! Вы прекрасны - говорится в комментариях.

