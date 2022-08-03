Жданов розповів про вигоду, яку отримує росія через експорт українського зерна

Цитата

“Ми домовилися, що рф гарантує Україні безпеку в плані вивозу нашого зерна, але опосередковано росія отримує для себе преференції. Бо після підписання угоди саме Україна має звертатися до країни, яка наклала санкції на ці види товарів. А це – зокрема США і просити, щоб в результаті нашої спільної домовленості оці санкції на ці види товарів були зняті з рф. Просто нам не говорять про цю частину домовленості, що ми по факту самостійно ж і ініціюємо зняття санкцій з рф. Не росія йде та каже “ми домовилися, знімайте”. Ні, це Україна має підтвердити це і надати свої пропозиції. Ми їх надали, США нас почули і всі санкції зняли”, - повідомив Жданов.

Він додав, що такий же принцип “зняття санкцій з рф” застосовується не лише для зерна, а й для мінеральних добрив та аміаку, який теж підлягає транспортуванню в рамках стамбульської угоди.

Додамо

Нещодавно Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН про відновлення експорту зерна морськими шляхами. Згідно з досягнутими домовленостями України, росії, Туреччини та ООН продукція АПК та добрива, включаючи аміак, отримають зелений коридор для експорту з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Водночас раніше у Союзі хіміків заявляли, що в Одесі перебуває близько 42 тисяч тонн аміаку, за який є заборгованість, адже він перебуває на зберіганні.

До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через амміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольяттіАзот”.

Однак відразу після початку війни транспортування було поставлене на паузу. Пізніше з'ясувалося, що “ТольяттіАзот” викупив російський олігарх Дмитро Мазепін, який, за інформацією УНН, обіцяв путіну “здати” Одесу (на території якої розташований Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку), в обмін на контроль над цим підприємством.

Аміакопроводом “Тольяті-Одеса” міг користуватися не лише Мазепін, а й ще один російський олігарх - Аркадій Ротенберг.

Йому належить російська компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції якої раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Аміакопровід проходить як через росію, так і через Україну, зокрема йде через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через “Одеський припортовий завод” в інші країни. З 24 лютого аміакопровід припинив свою роботу.