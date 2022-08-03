Жданов рассказал о выгоде, которую получает россия из-за экспорта украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. россия, подписавшая соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов, по факту получила для себя ряд преференций и снятие санкций на ряд своих товаров. Об этом журналистам УНН в эксклюзивном комментарии рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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“Мы договорились, что россия гарантирует Украине безопасность в плане вывоза нашего зерна, но косвенно россия получает себе преференции. Поскольку после подписания соглашения именно Украина должна обращаться к стране, которая наложила санкции на эти виды товаров. А это – в частности США и просить, чтобы в результате нашей совместной договоренности эти санкции на эти виды товаров были сняты с рф. Просто нам не говорят об этой части договоренности, что мы, по факту, самостоятельно и инициируем снятие санкций с рф. Не россия идет и говорит “мы договорились, снимайте”. Нет, это Украина должна подтвердить это и предоставить свои предложения. Мы их предоставили, США нас услышали и все санкции сняли”, – сообщил Жданов.
Он добавил, что такой же принцип “снятия санкций с рф” применяется не только для зерна, но и для минеральных удобрений и аммиака, который также подлежит транспортировке в рамках стамбульского соглашения.
Добавим
Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями. Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.
В то же время, ранее в Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении.
До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольяттиАзот”.
Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.
Аммиакопроводом “Тольяти-Одесса” мог пользоваться не только Мазепин, но и еще один российский олигарх - Аркадий Ротенберг.
Ему принадлежит российская компания “Минудобрения”, более 75% продукции которой ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса”.
Аммиакопровод проходит как через россию, так и через Украину, в частности идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. С 24 февраля аммиакопровод прекратил свою работу.