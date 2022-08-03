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Жданов рассказал о выгоде, которую получает россия из-за экспорта украинского зерна

Жданов рассказал о выгоде, которую получает россия из-за экспорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 435483 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. россия, подписавшая соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов, по факту получила для себя ряд преференций и снятие санкций на ряд своих товаров. Об этом журналистам УНН в эксклюзивном комментарии рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Цитата

“Мы договорились, что россия гарантирует Украине безопасность в плане вывоза нашего зерна, но косвенно россия получает себе преференции. Поскольку после подписания соглашения именно Украина должна обращаться к стране, которая наложила санкции на эти виды товаров. А это – в частности США и просить, чтобы в результате нашей совместной договоренности эти санкции на эти виды товаров были сняты с рф. Просто нам не говорят об этой части договоренности, что мы, по факту, самостоятельно и инициируем снятие санкций с рф. Не россия идет и говорит “мы договорились, снимайте”. Нет, это Украина должна подтвердить это и предоставить свои предложения. Мы их предоставили, США нас услышали и все санкции сняли”, – сообщил Жданов.

Он добавил, что такой же принцип “снятия санкций с рф” применяется не только для зерна, но и для минеральных удобрений и аммиака, который также подлежит транспортировке в рамках стамбульского соглашения.

Добавим

Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями. Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.

В то же время, ранее в Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении.

До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольяттиАзот”.

Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена ​​на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.

Аммиакопроводом “Тольяти-Одесса” мог пользоваться не только Мазепин, но и еще один российский олигарх - Аркадий Ротенберг.

Ему принадлежит российская компания “Минудобрения”, более 75% продукции которой ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса”.

Аммиакопровод проходит как через россию, так и через Украину, в частности идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. С 24 февраля аммиакопровод прекратил свою работу.

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