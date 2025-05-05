Жартували, а потім плакали: Зеленський сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті
Київ • УНН
Під час візиту до Чехії Володимир Зеленський несподівано зустрівся з українками, які працюють прибиральницями в парламенті. Жінки були дуже раді зустрічі та розчулилися після розмови.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Чехії поспілкувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті. Фото зустрічі поширив фотограф Деніел Моравец (Daniel Moravec), передає УНН.
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Жінки були раді несподіваній зустрічі з президентом України, жартували з ним, а після розмови розчулилися і дали волю емоціям.
Великий тачдаун. Мав честь сфотографувати наших українських прибиральників з паном Президентом. Вони плакали потім
Фото зображає трьох жінок у робочому одязі, з бейджами на шиї. Вони тримають Зеленського за руки та усміхаються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 5 травня провів зустріч із президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчилом аби обговорити питання євроінтеграції, припинення вогню в Україні та засоби додаткового тиску на росію.