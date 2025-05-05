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Жартували, а потім плакали: Зеленський сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

Під час візиту до Чехії Володимир Зеленський несподівано зустрівся з українками, які працюють прибиральницями в парламенті. Жінки були дуже раді зустрічі та розчулилися після розмови.

Жартували, а потім плакали: Зеленський сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Чехії поспілкувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті. Фото зустрічі поширив фотограф Деніел Моравец (Daniel Moravec), передає УНН.

Деталі

Жінки були раді несподіваній зустрічі з президентом України, жартували з ним, а після розмови розчулилися і дали волю емоціям.

Великий тачдаун. Мав честь сфотографувати наших українських прибиральників з паном Президентом. Вони плакали потім 

- написав фотограф.

Фото зображає трьох жінок у робочому одязі, з бейджами на шиї. Вони тримають Зеленського за руки та усміхаються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 5 травня провів зустріч із президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчилом аби обговорити питання євроінтеграції, припинення вогню в Україні та засоби додаткового тиску на росію. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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