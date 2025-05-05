Шутили, а потом плакали: Зеленский сфотографировался с украинками, работающими уборщицами в чешском парламенте
Киев • УНН
Во время визита в Чехию Владимир Зеленский неожиданно встретился с украинками, работающими уборщицами в парламенте. Женщины были очень рады встрече и растрогались после разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чехию пообщался с украинками, работающими уборщицами в чешском парламенте. Фото встречи распространил фотограф Дэниел Моравец (Daniel Moravec), передает УНН.
Детали
Женщины были рады неожиданной встрече с Президентом Украины, шутили с ним, а после разговора растрогались и дали волю эмоциям.
Большой тачдаун. Имел честь сфотографировать наших украинских уборщиков с господином Президентом. Они плакали потом
Фото изображает трех женщин в рабочей одежде, с бейджами на шее. Они держат Зеленского за руки и улыбаются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая провел встречу с президентом Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом чтобы обсудить вопросы евроинтеграции, прекращения огня в Украине и средства дополнительного давления на россию.