Зґвалтування у Кагарлику: ДБР повідомило про підозру ексначальнику відділення поліції

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області. Він підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими незаконного затримання, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року черговий Кагарлицького відділу поліції у нічний час отримав інформацію про наявність на третьому поверсі відділення поліції двох громадян, які з використанням кайданок були пристебнуті до батареї працівниками сектору карного розшуку зазначеного відділу поліції, при цьому будь-які документи про затримання у встановленому законодавством порядку щодо затриманих осіб не складались.

“У подальшому черговим засобами зв’язку було повідомлено про вказану подію начальника відділення поліції. У свою чергу, нині колишній начальник Кагарлицького ВП, будучи належним чином поінформованим про вчинення його підлеглими насильницького зникнення щодо двох вищевказаних осіб, не вжив заходів для їх припинення та не повідомив компетентні органи про злочин”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що 27 жовтня 2020 року колишньому начальнику Кагарлицького відділку поліції було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

“Окрім цього, під час досудового розслідування надано оцінку діям осіб, які здійснювали насильницьке зникнення відносно двох вище вказаних осіб та їм повідомлено про нову підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146-1 КК України. Відносно вказаних осіб діють раніше обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Київське обласне управління ДВБ НПУ.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, розслідування у справі щодо катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції у Київській області може бути завершене у жовтні.

Як повідомлялося, за даними правоохоронних органів, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування. У липні цього року слідство продовжили до 6 місяців.