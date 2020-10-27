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Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику отделения полиции

Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику отделения полиции

Киев  •  УНН

 • 11042 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого отделения полиции Обуховского ОП ГУНП в Киевской области за изнасилование в Кагарлыке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области. Он подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными незаконного задержания, мер по их пресечению и несообщение компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что в январе 2020 года дежурный Кагарлицкого отдела полиции в ночное время получил информацию о наличии на третьем этаже отделения полиции двух граждан, которые с использованием наручников были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отдела полиции, при этом любые документы о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц не были составлены.

"В дальнейшем дежурным средствами связи было сообщено об указанном событии начальнику отделения полиции. В свою очередь, в настоящее время бывший начальник Кагарлицкого ОП, будучи надлежащим образом уведомленным о совершении подчиненными насильственного исчезновения в отношении двух вышеуказанных лиц, не принял мер для пресечения и не сообщила компетентные органы о преступлении", - указано в сообщении.

Сообщается, что 27 октября 2020 года бывшему начальнику Кагарлицкого отделения полиции была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Кроме этого, во время досудебного расследования дана оценка действиям лиц, осуществлявшим насильственное исчезновение в отношении двух выше указанных лиц и им сообщено о новом подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146-1 УК Украины. В отношении указанных лиц действуют ранее выбранные меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Киевское областное управление ДВБ НПУ.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, расследование по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделения полиции в Киевской области может быть завершено в октябре.

Как сообщалось, по данным правоохранительных органов, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование. В июле этого года следствие продлили до 6 месяцев.

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