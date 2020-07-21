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Зґвалтування та катування у відділку поліції: слідство продовжили до 6 місяців

Зґвалтування та катування у відділку поліції: слідство продовжили до 6 місяців

Київ • УНН

 • 17133 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив до 6 місяців термін слідства у справі щодо катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції у Київській області. Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

"Голосіївський суд Києва першим вирішує питання продовження строків слідства. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, рішення суду було однозначним - продовжити до 6 місяців", - написала Сотник.

Сотник наголосила, що збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним.

Також Сотник розповіла, що до суду було доставлено всіх 4 кагарлицьких поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей, а Сергій Сулима та Микола Кузів ще й в зґвалтуванні та співучасті, відповідно.

Нагадаємо, слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника одного з секторів Кагарлицького ВП Миколу Кузіва та колишнього поліцейського Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.

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