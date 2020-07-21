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Изнасилование и пытки в отделении полиции: следствие продлили до 6 месяцев

Изнасилование и пытки в отделении полиции: следствие продлили до 6 месяцев

Киев  •  УНН

 • 17103 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции в Киевской области. Об этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Голосеевский суд Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным - продолжить до 6 месяцев", - написала Сотник.

Сотник отметила, что сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным.

Также Сотник рассказала, что в суд были доставлены все 4 кагарлыцкий полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек, а Сергей Сулима и Николай Кузив еще и в изнасиловании и соучастия, соответственно.

Напомним, следствие изменило квалификацию преступления относительно полицейских из Кагарлыка.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлыцкого ОП Николая Кузива и бывшего полицейского Кагарлыцкого отделения полиции Сергея Сулиму.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

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