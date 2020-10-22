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Зґвалтування та катування у Кагарлику: розслідування планують завершити в жовтні

Зґвалтування та катування у Кагарлику: розслідування планують завершити в жовтні

Київ • УНН

 • 12858 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Розслідування у справі щодо катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції у Київській області може бути завершене у жовтні. Про це заявив перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Чотирьом особам пред’явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи, слідчі планують завершити розслідування вже в жовтні цього року... Досі розслідували, тому що виявлялися нові епізоди. Мало того, виявлялися нові речові докази — і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність”, — розповів Бабіков.

Він наголосив, що у справі є й інші потерпілі.

“Коли відбувся розголос, почали до ДБР звертатися люди, які зазнали тортур. Від того кримінальне провадження почало розширюватися... Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також потребувало додаткового збору доказів”, — сказав Бабіков.

Нагадаємо, Бабіков раніше заявляв, що тривалість досудового розслідування у справі щодо катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції у Київській області обумовлене виявленням нових епізодів.

Як повідомлялося, за даними правоохоронних органів, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування. У липні цього року слідство продовжили до 6 місяців.

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