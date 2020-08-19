Зґвалтування та катування у Кагарлику: у ДБР розповіли, що впливає на тривалість розслідування

"Там триває досудове розслідування на даний час і тривалість розслідування у цьому провадженні обумовлена у першу чергу з тим, що виявляються нові епізоди. Тобто предмет досудового розслідування розширюється через надходження нових заяв, нової інформації, через пред’явлення підозр новим учасникам цих подій. Але я думаю, що протягом кількох місяців слідство буде завершено", - розповів Бабіков.

Нагадаємо, оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції у Київській області повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у відділку поліції, через події, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня, як і ще одному працівнику Кагарлицького відділення поліції через інший епізод.

Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва продовжив до 6 місяців термін слідства у справі щодо катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції у Київській області.

Нагадаємо, слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника одного з секторів Кагарлицького ВП Миколу Кузіва та колишнього поліцейського Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.