Изнасилование и пытки в Кагарлыке: в ГБР рассказали, что влияет на продолжительность расследования

"Там продолжается досудебное расследование в настоящее время и продолжительность расследования в этом производстве обусловлена в первую очередь с тем, что выявляются новые эпизоды. То есть предмет досудебного расследования расширяется из-за поступления новых заявлений, новой информации, через предъявление подозрений новым участникам этих событий. Но я думаю, что в течение нескольких месяцев следствие будет завершено", - рассказал Бабиков.

Напомним, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции через другой эпизод.

Как сообщалось, Голосеевский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции в Киевской области.

Напомним, следствие изменило квалификацию преступления касательно полицейских из Кагарлыка.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого ОП Николая Кузива и бывшего полицейского Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.