Изнасилование и пытки в Кагарлыке: в ГБР рассказали, что влияет на продолжительность расследования

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95028 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103976 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129822 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109088 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129331 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101728 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102458 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104288 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102007 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: в ГБР рассказали, что влияет на продолжительность расследования

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: в ГБР рассказали, что влияет на продолжительность расследования

Киев  •  УНН

 • 16884 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Продолжительность досудебного расследования по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделения полиции в Киевской области обусловлено выявлением новых эпизодов. Об этом первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, рассказал в интервью "Радио НВ", передает УНН.

"Там продолжается досудебное расследование в настоящее время и продолжительность расследования в этом производстве обусловлена в первую очередь с тем, что выявляются новые эпизоды. То есть предмет досудебного расследования расширяется из-за поступления новых заявлений, новой информации, через предъявление подозрений новым участникам этих событий. Но я думаю, что в течение нескольких месяцев следствие будет завершено", - рассказал Бабиков.

Напомним, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции через другой эпизод.

Как сообщалось, Голосеевский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции в Киевской области.

Напомним, следствие изменило квалификацию преступления касательно полицейских из Кагарлыка.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого ОП Николая Кузива и бывшего полицейского Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

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