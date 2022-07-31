Згадають прості радощі: табір під Києвом прийме на відпочинок дітей, які постраждали від бойових дій

Профінансував відпочинок українських дітей віце-президент Євро-Азійського Єврейського Конгресу Матвій Хутман. Дітям вручено путівки до дитячого оздоровчого табору «Чайка» у Богуславському районі під Києвом.

До програми відпочинку включені заняття з психологами, повторення основних предметів шкільної програми в ігровій формі, спортивні заняття, водні та оздоровчі процедури. Крім того, у таборі дітям забезпечено збалансоване харчування.

«Зараз, як ніколи раніше, важливо, щоб діти, які у своєму юному віці дізналися, що таке війна, відчули себе в безпеці, згадали про прості дитячі радощі та розваги», - зазначив Матвій Хутман.

Нагадаємо

Матвій Хутман – успішний австрійський бізнесмен. Він очолює найбільшу в країні текстильну компанію Palmers і є співвласником девелоперської фірми Valetono Development. Хутман – активний громадський діяч і борець із антисемітизмом. З початком повномасштабної війни в Україні бізнесмен включився у допомогу українським переселенцям в Австрії.