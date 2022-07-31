Вспомнят простые радости: лагерь под Киевом примет на отдых детей, пострадавших от боевых действий

Профинансировал отдых украинских детей вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Матвей Хутман. Детям вручены путевки в детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Богуславском районе под Киевом.

В программу отдыха включены занятия с психологами, повторение основных предметов школьной программы в игровой форме, спортивные занятия, водные и оздоровительные процедуры. Кроме того, в лагере детям обеспечено сбалансированное питание.

«Сейчас, как никогда раньше, важно, чтобы дети, которые в своем юном возрасте узнали, что такое война, почувствовали себя в безопасности, вспомнили о простых детских радостях и развлечениях», отметил Матвей Хутман.

Напомним

Матвей Хутман - успешный австрийский бизнесмен. Он возглавляет крупнейшую в стране текстильную компанию Palmers и является совладельцем в девелоперской фирме Valetono Development. Хутман – активный общественный деятель и борец с антисемитизмом. С началом полномасштабной войны в Украине бизнесмен включился в помощь украинским переселенцам в Австрии.