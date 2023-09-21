Зерновий конфлікт: в Мінекономіки розповіли про шлях вирішення розбіжностей з Польщею

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Україна запропонувала Польщі механізм ліцензування експорту зерна. Ця ініціатива вже успішно працює з Румунією та Болгарією і дозволить контролювати експорт, не запроваджуючи заборони. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

“Насправді ми з самого початку виходили з того, що Україна дуже конструктивно налаштована на вирішення цієї проблеми. Головна проблема полягала в тому, що через чутливість цього питання всередині Польщі реакція польської сторони зазвичай була дуже емоційною. Тому нам дуже добре, що з п'ятниці, коли Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати заборону, а польська сторона запровадила свою національну заборону, ми з одного боку показали, що якщо починається якась така торговельна боротьба, то ми готові давати відсіч. Відповідно, це була певна чітка позиція щодо захисту своїх національних інтересів, які полягають у тому, що такі заборони не можуть запроваджуватися взагалі”, - сказав Качка.

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Заступник міністра економіки зауважив, що з іншого боку, одночасно і навіть перед оголошенням якихось важливих кроків у відповідь, Україна запропонувала Європейській комісії, і всім п'яти державам-членам, механізм, "який побудований дуже чітко на врахуванні інтересів цих п'яти держав".

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“Тобто, коли ми говоримо не про заборону, а про ліцензування, яке буде здійснюватися спільно з польською владою. Тому що насправді ми бачимо, що в Болгарії, Румунії та Угорщині є попит на українську продукцію, яка потрібна сільськогосподарському виробництву в цих країнах, так само як і в Польщі. Тому з огляду на те, що ми справді турбуємося про гармонійне функціонування ринку в Польщі, як і в Україні, ми не виходимо з егоїстичних позицій, а виходимо з урахуванням позицій всіх. І коли ми запроваджуємо такий механізм верифікації та погодження, і коли до мене прийде заявка на потенційний експорт якоїсь продукції до Польщі з якихось чотирьох товарів, ми зв'яжемося з підлеглими пана Роберта Телуса або з іншими призначеними ним підлеглими і дізнаємося, чи відповідає така поставка їх потребам, чи ні. І це цілком раціональна думка”, - зазначив Качка.

Він зауважив, що наразі польська сторона вивчає цю ініціативу та у найближчі кілька днів Україна та Польща приступить до детального обговорення того, як цей механізм може працювати.

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Крім того, зазначив Качка, паралельно була проведена робота з Румунією та Болгарією. На їх прикладі вдалось побачити, що зазначений механізм є дієвим, більш легальним з точки зору міжнародного права. Він враховує інтереси кожного ринку індивідуально і адміністративно буде працювати ефективно.

“І тому, беручи до уваги цей позитивний досвід, ми сподіваємося, що з польською стороною ми теж знайдемо порозуміння щодо того, як і до чого”, - додав Качка.

 

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