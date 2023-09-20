Прем'єр Моравецький попередив Україну, що Польща може розширити заборону на імпорт товарів

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«Ми були першими, хто багато зробив для України, тому розраховуємо на розуміння наших інтересів і будемо з усією рішучістю їх захищати. Це означає, що ми, звісно, з повагою ставимося до всіх проблем з українського боку, але для нас найважливіше інтереси нашого фермера, інтереси польського аграрного сектору», - сказав Моравецький.

Він наголосив, що це означає, що Польща не згодна з жодними процедурами, постановами, ухвалами або судовими позовами, які пред'являються проти неї.

Моравецький додав, що вони означають лише те, що хтось, у даному випадку українська сторона, не розуміє дестабілізації польського аграрного ринку. Моравецький нагадав, що польський уряд "прийняв виклик і ввів одностороннє ембарго на українське зерно".

Прем'єр-міністр на запитання, чи розчарований він заявами Києва щодо запровадження ембарго на деякі польські овочі, відповів: "Я попереджаю українську владу, бо - якщо вона буде загострювати цей конфлікт у такий спосіб - ми додамо більше продуктів до заборони на ввезення на територію Республіки Польща"».

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Він наголосив, що Польща ще вірить у перемогу України і допомагає, але їхній інтерес, інтерес польського хлібороба, польського села, поляків, має бути найважливішим для них.

«І так буде, незалежно від того, що говорить будь-хто у світі, бо ми не кланяємося тим, хто зі Сходу чи Заходу, ми діємо тільки в інтересах поляків», - наголосив Моравецький.

Також він заявив, що Польща готова допомогти Україні, але "не ціною дестабілізації польського ринку". Тому, додав він, Польща без згоди Єврокомісії ввела ембарго на українське зерно.

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«Ми будемо їх зберігати доти, доки не виробимо відповідні механізми співпраці та взаємодії на аграрних ринках. Ми повинні захистити себе від дестабілізації ринку», - сказав прем'єр-міністр.

Доповнення

Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів з цих країн.