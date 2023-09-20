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Премьер Моравецкий предупредил Украину, что Польша может расширить запрет на импорт товаров

Премьер Моравецкий предупредил Украину, что Польша может расширить запрет на импорт товаров

Киев • УНН

 • 1134853 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил украинские власти о готовности Польши расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев будет обострять конфликт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Onet.pl.

Цитата

«Мы были первыми, кто многое сделал для Украины, поэтому рассчитываем на понимание наших интересов и будем со всей решимостью их защищать. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам с украинской стороны, но для нас важнее всего интересы нашего фермера, интересы польского аграрного сектора», - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что это означает, что Польша не согласна ни с какими процедурами, постановлениями, постановлениями или судебными исками, которые предъявляются против нее.

Моравецкий добавил, что они означают лишь то, что кто-то, в данном случае украинская сторона, не понимает дестабилизации польского аграрного рынка. Моравецкий напомнил, что польское правительство "приняло вызов и ввело одностороннее эмбарго на украинское зерно".

Премьер-министр на вопрос, разочарован ли он заявлениями Киева о введении эмбарго на некоторые польские овощи, ответил: "Я предупреждаю украинские власти, потому что - если они будут обострять этот конфликт таким образом - мы добавим больше продуктов в запрет на ввоз на территорию Республики Польша».

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Он отметил, что Польша еще верит в победу Украины и помогает, но их интерес, интерес польского земледельца, польской деревни, поляков, должен быть самым важным для них.

«И так будет, независимо от того, что говорит кто-либо в мире, потому что мы не кланяемся тем, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков», - подчеркнул Моравецкий.

Также он заявил, что Польша готова помочь Украине, но "не ценой дестабилизации польского рынка". Поэтому, добавил он, Польша без согласия Еврокомиссии ввела эмбарго на украинское зерно.

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«Мы будем их сохранять до тех пор, пока не выработаем соответствующие механизмы сотрудничества и взаимодействия на аграрных рынках. Мы должны защитить себя от дестабилизации рынка», - сказал премьер-министр.

Дополнение

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран.

Украинские Национальные Новости

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