Премьер Моравецкий предупредил Украину, что Польша может расширить запрет на импорт товаров

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«Мы были первыми, кто многое сделал для Украины, поэтому рассчитываем на понимание наших интересов и будем со всей решимостью их защищать. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам с украинской стороны, но для нас важнее всего интересы нашего фермера, интересы польского аграрного сектора», - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что это означает, что Польша не согласна ни с какими процедурами, постановлениями, постановлениями или судебными исками, которые предъявляются против нее.

Моравецкий добавил, что они означают лишь то, что кто-то, в данном случае украинская сторона, не понимает дестабилизации польского аграрного рынка. Моравецкий напомнил, что польское правительство "приняло вызов и ввело одностороннее эмбарго на украинское зерно".

Премьер-министр на вопрос, разочарован ли он заявлениями Киева о введении эмбарго на некоторые польские овощи, ответил: "Я предупреждаю украинские власти, потому что - если они будут обострять этот конфликт таким образом - мы добавим больше продуктов в запрет на ввоз на территорию Республики Польша».

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Он отметил, что Польша еще верит в победу Украины и помогает, но их интерес, интерес польского земледельца, польской деревни, поляков, должен быть самым важным для них.

«И так будет, независимо от того, что говорит кто-либо в мире, потому что мы не кланяемся тем, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков», - подчеркнул Моравецкий.

Также он заявил, что Польша готова помочь Украине, но "не ценой дестабилизации польского рынка". Поэтому, добавил он, Польша без согласия Еврокомиссии ввела эмбарго на украинское зерно.

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«Мы будем их сохранять до тех пор, пока не выработаем соответствующие механизмы сотрудничества и взаимодействия на аграрных рынках. Мы должны защитить себя от дестабилизации рынка», - сказал премьер-министр.

Дополнение

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран.