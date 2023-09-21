Міністри агрополітики Польщі та України поспілкувались телефоном - про що домовились

Деталі

Зазначається, що міністри Сольський та Телус під час телефонної розмови обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

"Наступні переговори відбудуться найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", - йдеться в повідомленні відомства.

Доповнення

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя. Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. 18 вересня перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.

Президент Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та його уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів, а також піддав критиці дії України в цьому питання. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив українську владу про готовність Польщі розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ загострюватиме конфлікт.

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Найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука. Це спроба переконати Польщу зробити крок назад в своїй забороні на імпорт зерна, повідомив в інтерв'ю Rzeczpospolita заступник міністра економіки і торгівлі Тарас Качка. Міністр сільського господарства Польщі заявив, що вони з цією проблемою впораються, але "невідомо, чи впорається Україна".

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