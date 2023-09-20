У Мінекономіки висловили сподівання, що Польща погодиться на механізм контролю експорту України

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"Насправді ніхто не жартує з українського боку, коли ми говоримо, що представляючи цей механізм, ми говоримо про інтереси польських фермерів у першу чергу. Український інтерес є очевидним - ми не хочемо, щоб були заборони. Але якщо є ще якість занепокоєння, сумніви з боку польських фермерів, ми представили їм механізм, який дозволяє реагувати на будь-які нюанси", - зауважив Качка.

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За його словами, пропозиція української сторони є конструктивною, і вона "ніколи не антагонізувалася" з Польщею.

"Звичайно, за ці місяці наговорено багато, що можна зробити картинку, ніби ми маємо якийсь конфлікт. Власне, в цьому є наше трошки нерозуміння щодо польських колег. Тому, що ми пропонуємо конструктивні розв'язання", - підкреслив заступник міністра.

Він наголосив, що Київ пропонує взяти механізм щодо контролю експорту та спільно з Варшавою контролювати фактично кожне відправлення. Качка висловив подив, що деякі польські міністри сприйняли таку пропозицію негативною.

"Я думаю, що день-два і раціональна сторона візьме верх, і ми зможемо все ж таки вийти. І це буде навіть на користь польському уряду в контексті виборів, і представити той конструктивний механізм, який є... і та думка та пропозиції, які є з нашого боку буде сприйнята і ми нарешті зможемо спільно врегульовувати ті проблеми на аграрних ринках, які є і в Україні, і в Польщі", - підсумував він.

Нагадаємо

Заступник міністра економіки, торгівельний представник України Тарас Качка заявив, що Україна у понеділок представила європейським колегам і п'ятьом державам-членам ЄС механізм контролю власного експорту збіжжя. Його прийняли схвально, однак поки найскладнішою ситуація залишається з Польщею.