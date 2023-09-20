"Найскладніша ситуація з Польщею": в Мінекономіки розповіли про механізм контролю експорту збіжжя з України

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Він розповів, що план України "дуже чіткий" та містить п'ять-шість заходів, в тому числі механізм верифікації та погодження експорту окремих чотирьох товарів до сусідніх держав-членів Євросоюзу. Зокрема, у понеділок, 18 вересня, українська сторона представила механізм європейським колегам і п'ятьом державам-членам блоку.

"Цей план досить схвально прийнятий. Ми провели ще додаткові консультації з Румунією, Болгарією, в яких незважаючи на складність цього питання, особливо в Болгарії, все ж таки розуміють, що те, що ми робимо є в їхніх інтересах", - поінформував заступник міністра.

За словами Качки, на сьогодні в Болгарії є "великі дебати" між переробниками, яким потрібна українська сировина і вирощувачами насіння соняшнику, які вимагають заборони імпорту. Він додав, що механізм, який пропонує Україна, дозволяє "дуже чітко" налагодити цю взаємодію, а також допоможе уряду в Софії налагодити роботу в аграрному секторі, "яка була збурена неакуратним рішенням Польщі ще у квітні".

"Насправді аграрний сектор - це дуже складна індустрія, де інтереси на внутрішніх ринках можуть бути різними між малими, великими виробниками. Тому, наш план абсолютно реалізований, прийнятний. З більшістю держав-членів, яких це стосується цей документ опрацьовується", - зауважив заступник.

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"Насправді, поки що найскладніша ситуація з Польщею. Але і тут ми сподіваємось, що цей механізм буде ними сприйнятий і найближчими днями ми, зрештою, перейдемо до дуже конструктивної мови. Ми на це покладаємо великі зусилля, український уряд поводиться дуже відповідально і слідує тим обіцянкам, які дав Європейській Комісії. Ми бачимо реакцію більшості залучених до цього механізму фахівців з усіх держав-членів - позитивну, конструктивну", - заявив Качка.

Він додав, що цей механізм запускається, учора уряд схвалив відповідне рішення: "Зараз триває робота, щоб створити двосторонні цеглинки з цими державами. Ми сподіваємося, що всі п'ять держав скористаються цим механізмом і ми з рештою перестанемо розпитувати один одного хто, як, кого вколе. Хоча, насправді нам треба розуміти, що ця проблема є найменшою в тому широкому порядку денному, який в нас є з усіма п'ятьма державами-членами, яких це стосується".

Нагадаємо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 вересня повідомив, що Україна готова до компромісу з ЄС та країнами-сусідами щодо блокади експорту продовольства. Уряд України запропонував ЄС та країнам-сусідам впровадити систему верифікації на експорт визначених агротоварів.