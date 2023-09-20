"Самая сложная ситуация с Польшей": в Минэкономики рассказали о механизме контроля экспорта зерна из Украины

Детали

Он рассказал, что план Украины "очень четкий" и содержит пять-шесть мероприятий, в том числе механизм верификации и согласования экспорта отдельных четырех товаров в соседние государства-члены Евросоюза. В частности, в понедельник, 18 сентября, украинская сторона представила механизм европейским коллегам и пяти государствам-членам блока.

"Этот план достаточно одобрительно принят. Мы провели еще дополнительные консультации с Румынией, Болгарией, в которых несмотря на сложность этого вопроса, особенно в Болгарии, все же понимают, что то, что мы делаем в их интересах", - проинформировал замминистра.

По словам Качки, на сегодня в Болгарии есть "большие дебаты" между переработчиками, которым нужно украинское сырье, и выращивателями семян подсолнечника, которые требуют запрета импорта. Он добавил, что механизм, который предлагает Украина, позволяет "очень четко" наладить это взаимодействие, а также поможет правительству в Софии наладить работу в аграрном секторе, "которая была возмущена неаккуратным решением Польши еще в апреле".

"На самом деле аграрный сектор - это очень сложная индустрия, где интересы на внутренних рынках могут быть разными между малыми, крупными производителями. Поэтому, наш план абсолютно реализуемый, приемлемый. С большинством государств-членов, которых это касается этот документ прорабатывается", - отметил заместитель.

Цитата

"На самом деле, пока самая сложная ситуация с Польшей. Но и здесь мы надеемся, что этот механизм будет ими воспринят и в ближайшие дни мы, в конце концов, перейдем к очень конструктивному языку. Мы на это возлагаем большие усилия, украинское правительство ведет себя очень ответственно и следует тем обещаниям, которые дал Европейской Комиссии. Мы видим реакцию большинства привлеченных к этому механизму специалистов из всех государств-членов - положительную, конструктивную", - заявил Качка.

Он добавил, что этот механизм запускается, вчера правительство одобрило соответствующее решение: "Сейчас идет работа, чтобы создать двусторонние кирпичики с этими государствами. Мы надеемся, что все пять государств воспользуются этим механизмом и мы с остальными перестанем расспрашивать друг друга кто, как, кого уколет. Хотя, на самом деле нам надо понимать, что эта проблема является наименьшей в той широкой повестке дня, которая у нас есть со всеми пятью государствами-членами, которых это касается".

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 сентября сообщил, что Украина готова к компромиссу с ЕС и странами-соседями по блокаде экспорта продовольствия. Правительство Украины предложило ЕС и странам-соседям внедрить систему верификации на экспорт определенных агротоваров.