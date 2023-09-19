Заборона на ввезення зерна: Кабмін запропонував ЄС та країнам-сусідам компроміс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна готова до компромісу з ЄС та країнами-сусідами щодо блокади експорту продовольства. Уряд України запропонував ЄС та країнам-сусідам впровадити систему верифікації на експорт визначених агротоварів. Ця ініціатива є відповіддю на односторонню блокаду, яку ввели Польща, Словаччина та Угорщина. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Цитата

“Уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс. Україна впровадить ефективні заходи контролю та верифікації за експортом 4-х груп товарів. Ми будемо надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та будемо збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги”, - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що ключовою позицією є запровадження системи верифікації на експорт визначених агротоварів до 5 держав-членів ЄС.

Зазначається, що ця ініціатива буде обговорюватись з Єврокомісією.

Нагадаємо

15 вересня 2023 року Єврокомісія повідомила, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, викривлення ринку у п’яти державах-членах, які межують з Україною, було усунене. У зв’язку з цим Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати своє рішення щодо заборони на ввезення товарів з України. Разом з цим Єврокомісія зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах. 

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. 

Відповідно до цього, Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції. 

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