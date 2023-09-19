Запрет на ввоз зерна: Кабмин предложил ЕС и странам-соседям компромисс

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“Правительство Украины предлагает ЕС и странам-соседям компромисс. Украина внедрит эффективные меры контроля и верификации за экспортом 4-х групп товаров. Мы будем предоставлять ЕС и соседям таможенные данные по экспорту определенных товаров и будем собирать данные о конечном пункте отправлений в системе электронной очереди”, - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что ключевой позицией является введение системы верификации на экспорт определенных агротоваров в 5 государств-членов ЕС.

Отмечается, что эта инициатива будет обсуждаться с Еврокомиссией.

Напомним

15 сентября 2023 года Еврокомиссия сообщила, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено. В связи с этим Европейская комиссия приняла решение не продолжать свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины. Вместе с этим Еврокомиссия отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах.

В то же время 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В соответствии с этим, Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции.