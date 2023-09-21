Министры агрополитики Польши и Украины пообщались по телефону - о чем договорились

Детали

Отмечается, что министры Сольский и Телус во время телефонного разговора обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

"Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, во время которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему", - говорится в сообщении ведомства.

Дополнение

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна. Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. 18 сентября первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции.

Президент Анджей Дуда заявил, что в деле украинского зерна он и его правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров, а также подверг критике действия Украины в этом вопросе. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил украинские власти о готовности Польши расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев будет обострять конфликт.

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В ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки. Это попытка убедить Польшу сделать шаг назад в своем запрете на импорт зерна, сообщил в интервью Rzeczpospolita заместитель министра экономики и торговли Тарас Качка. Министр сельского хозяйства Польши заявил, что они с этой проблемой справятся, но "неизвестно, справится ли Украина".

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