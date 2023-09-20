Україна запровадить ембарго на польські овочі та фрукти - у Польщі відерагували

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Україна найближчими днями запровадить ембарго на овочі та фрукти з Польщі, повідомив заступник міністра економіки і торгівлі України. Це є відповіддю на введення Польщею односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

Тарас Качка зауважив, що Україна сподівається переконати Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС. І підкреслив, що Україна не хоче погіршувати відносини з Польщею, а лише прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

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В Польщі відреагували.

"Поведінка України є для мене негативною несподіванкою. Неймовірно, що робить міністр Тарас Качка. Досі я сподівався, що він робить це від свого імені, а зараз бачу, що він переконує свій уряд приймати такі рішення", - прокоментував міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

"Це було б (введення ембарго) певною проблемою, тому що частину цих овочів і фруктів ми продаємо в Україну, але я думаю, що ми також повинні були б шукати якісь рішення в цьому питанні, якщо б це сталося", - додав він.

На думку чиновника, Польща впорається з цією проблемою, але "невідомо, чи впорається Україна".

Доповнення

Тарас Качка в інтерв'ю пояснив, що після п'яти місяців перемовин Україна втратила надію на розв'язання цієї суперечки і саме тому в понеділок увечері уряд у Києві подав скаргу до Світової організації торгівлі. Відтоді вони не отримали жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. Для Києва було важливо не тільки те, що Польща продовжила заборону, а й те, що вона розширила її, включивши до неї додаткові продукти - борошно і крупу.

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