Украина введет эмбарго на польские овощи и фрукты - в Польше отреагировали

Детали

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на овощи и фрукты Польши, сообщил заместитель министра экономики и торговли Украины. Это является ответом на введение Польшей одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

Тарас Качка отметил, что Украина надеется убедить Польшу сделать шаг назад и согласиться на механизм лицензирования, разработанный в сотрудничестве с ЕС. И подчеркнул, что Украина не хочет ухудшать отношения с Польшей, а лишь стремится выработать цивилизованные методы решения спора.

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В Польше отреагировали.

"Поведение Украины является для меня негативной неожиданностью. Невероятно, что делает министр Тарас Качка. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, а сейчас вижу, что он убеждает свое правительство принимать такие решения", - прокомментировал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Это было бы (введение эмбарго) определенной проблемой, потому что часть этих овощей и фруктов мы продаем в Украину, но я думаю, что мы также должны были бы искать какие-то решения в этом вопросе, если бы это произошло", - добавил он.

По мнению чиновника, Польша справится с этой проблемой, но "неизвестно, справится ли Украина".

Дополнение

Тарас Качка в интервью объяснил, что после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на решение этого спора и именно поэтому в понедельник вечером правительство в Киеве подало жалобу во Всемирную торговую организацию. С тех пор они не получили никакого ответа от польского правительства по этому поводу. Для Киева было важно не только то, что Польша продлила запрет, но и то, что она расширила его, включив в него дополнительные продукты - муку и крупу.

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