Украина введет эмбарго на польские овощи и фрукты - в Польше отреагировали

ukru
Эксклюзив
13:47 • 21037 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 43666 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 35526 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 45385 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 103495 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126605 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 157322 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 189607 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136953 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127149 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 118160 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 60877 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111639 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 87054 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 57538 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 157322 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 189607 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 133371 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 140196 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 177098 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 33236 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111639 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152534 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159606 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163652 просмотра
Актуальное
Украина введет эмбарго на польские овощи и фрукты - в Польше отреагировали

Украина введет эмбарго на польские овощи и фрукты - в Польше отреагировали

Киев • УНН

 • 765897 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки. Это попытка убедить Польшу сделать шаг назад в своем запрете на импорт зерна, сообщил в интервью Rzeczpospolita заместитель министра экономики и торговли Тарас Качка. Министр сельского хозяйства Польши заявил, что они с этой проблемой справятся, но "неизвестно, справится ли Украина", пишет E-Sadownictwo, передает УНН.

Детали

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на овощи и фрукты Польши, сообщил заместитель министра экономики и торговли Украины. Это является ответом на введение Польшей одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

Тарас Качка отметил, что Украина надеется убедить Польшу сделать шаг назад и согласиться на механизм лицензирования, разработанный в сотрудничестве с ЕС. И подчеркнул, что Украина не хочет ухудшать отношения с Польшей, а лишь стремится выработать цивилизованные методы решения спора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эмбарго на украинское зерно: Дуда раскритиковал действия Украины

В Польше отреагировали.

"Поведение Украины является для меня негативной неожиданностью. Невероятно, что делает министр Тарас Качка. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, а сейчас вижу, что он убеждает свое правительство принимать такие решения", - прокомментировал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Это было бы (введение эмбарго) определенной проблемой, потому что часть этих овощей и фруктов мы продаем в Украину, но я думаю, что мы также должны были бы искать какие-то решения в этом вопросе, если бы это произошло", - добавил он.

По мнению чиновника, Польша справится с этой проблемой, но "неизвестно, справится ли Украина".

Дополнение

Тарас Качка в интервью объяснил, что после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на решение этого спора и именно поэтому в понедельник вечером правительство в Киеве подало жалобу во Всемирную торговую организацию. С тех пор они не получили никакого ответа от польского правительства по этому поводу. Для Киева было важно не только то, что Польша продлила запрет, но и то, что она расширила его, включив в него дополнительные продукты - муку и крупу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина будет судиться с ВТО из-за запрета на ввоз зерна, однако предлагает компромиссный сценарий - Шмыгаль

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы