“Зернова угода” та обмін полоненими довели ефективність дипломатії по Україні - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. “Зернова угода” та обмін полоненими довели ефективність дипломатії щодо України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Деталі
Турецький лідер заявив, що Анкара з першого дня кризи прагнула врегулювання протиріч та припинення кровопролиття.
Цитата
“Завдяки тісним дружнім стосункам із лідерами обох країн, нам вдалося організувати різноманітні зустрічі по Україні. "Зернова угода" та обмін полоненими між росією та Україною довели можливість дипломатичного врегулювання розбіжностей”, - підкреслив Ердоган, виступаючи на 38-му засіданні Постійного комітету з економічного та торговельного співробітництва (İSEDAK) Організації ісламського співробітництва (ОІВ).
Президент Туреччини зазначив, що завдяки «зерновій угоді» став можливим експорт понад 11 млн тонн агропродукції з чорноморських портів України.
Він висловив сподівання, що продовження, починаючи з 19 листопада 2022 року, на 120 днів «зернової угоди» допоможе жителям африканських країн подолати проблеми у продовольчій сфері.
Додамо
18 листопада Ердоган провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Згідно із заявою управління комунікацій турецького президента, сторонами обговорювалися регіональні питання, у тому числі розвиток турецько-російських відносин та питання "зернового коридору".
Того ж дня він зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили енергетичну співпрацю та привітали продовження "зернової ініціативи".