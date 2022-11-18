Зеленский созвонился с Эрдоганом: обсудили энергетическое сотрудничество

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"В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы поприветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы "Зерно из Украины" и заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также речь шла о безопасности и энергетическом сотрудничестве", – сообщил Зеленский.

Напомним

Ракетные удары россии вывели из строя почти половину энергосистемы Украины.