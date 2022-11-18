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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Зеленський зідзвонився з Ердоганом: обговорили енергетичну співпрацю

Зеленський зідзвонився з Ердоганом: обговорили енергетичну співпрацю

Київ • УНН

 • 336019 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили енергетичну співпрацю та привітали продовження "зернової ініціативи". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.

Цитата

"У телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи "Зерно з України" та запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також йшлося про безпеку та енергетичну співпрацю", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Ракетні удари росії вивели з ладу майже половину енергосистеми України.

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