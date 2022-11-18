Зеленський зідзвонився з Ердоганом: обговорили енергетичну співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили енергетичну співпрацю та привітали продовження "зернової ініціативи". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"У телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи "Зерно з України" та запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також йшлося про безпеку та енергетичну співпрацю", – повідомив Зеленський.
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