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“Зерновая сделка” и обмен пленными доказали эффективность дипломатии по Украине - Эрдоган

Киев • УНН

 • 1098094 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. “Зерновая сделка” и обмен пленными доказали эффективность дипломатии по Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Турецкий лидер заявил, что Анкара с первого дня кризиса стремилась к урегулированию противоречий и прекращению кровопролития.

Цитата

“Благодаря тесным дружественным отношениям с лидерами обеих стран, нам удалось организовать различные встречи по Украине. "Зерновая сделка" и обмен пленными между рф и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования разногласий”, - подчеркнул Эрдоган, выступая на 38-ом заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Президент Турции отметил, что благодаря «зерновой сделке» стал возможным экспорт более 11 млн тонн агропродукции из черноморских портов Украины.

Он выразил надежду на то, что продление, начиная с 19 ноября 2022 года на 120 дней «зерновой сделки» поможет жителям африканских стран преодолеть проблемы в продовольственной сфере.

Добавим

18 ноября Эрдоган провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Согласно заявлению управления коммуникаций турецкого президента, сторонами обсуждались региональные вопросы, в том числе развитие турецко-российских отношений и вопрос "зернового коридора".

В тот же день он созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили энергетическое сотрудничество и поприветствовали продолжение "зерновой инициативы".

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