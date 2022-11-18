Эрдоган поговорил по телефону с путиным о войне рф против Украины и "зерновом коридоре"

Детали

Во время разговора Эрдоган поблагодарил путина за "конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна".

"Заявив, что продолжение российско-украинской войны повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры, Эрдоган заявил, что контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по поводу предложения путина по созданию газового хаба в Турции, Эрдоган отметил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей.

Напомним

Эрдоган собирается снова поговорить с Зеленским.