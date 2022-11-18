Ердоган поговорив по телефону з путіним про війну рф проти України та "зерновий коридор"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Згідно з заявою управління комунікацій турецького президента, сторонами обговорювалися регіональні питання, зокрема розвиток турецько-російських відносин та питання "зернового коридору", повідомляє Anadolu, пише УНН.
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Під час розмови Ердоган подякував путіну за "конструктивну позицію щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди про експорт зерна".
"Заявивши, що продовження російсько-української війни підвищить ризики і тому необхідно відновити дипломатичні переговори, Ердоган заявив, що контакти глав російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованій ескалації на місцях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з приводу пропозиції путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, Ердоган зазначив, що команди проведуть необхідні технічні, юридичні та комерційні оцінки для якнайшвидшого досягнення спільних цілей.
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