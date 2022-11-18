Ердоган поговорив по телефону з путіним про війну рф проти України та "зерновий коридор"

Деталі

Під час розмови Ердоган подякував путіну за "конструктивну позицію щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди про експорт зерна".

"Заявивши, що продовження російсько-української війни підвищить ризики і тому необхідно відновити дипломатичні переговори, Ердоган заявив, що контакти глав російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованій ескалації на місцях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з приводу пропозиції путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, Ердоган зазначив, що команди проведуть необхідні технічні, юридичні та комерційні оцінки для якнайшвидшого досягнення спільних цілей.

Нагадаємо

Ердоган збирається знову поговорити з Зеленським.