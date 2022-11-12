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Ердоган збирається знову поговорити з Зеленським

Ердоган збирається знову поговорити з Зеленським

Київ • УНН

 • 343343 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається знову поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським про бачення мирних переговорів, пише УНН з посиланням на Milliyet.

Цитата

"Ми думаємо, як – ось є випадок із зерновим коридором – звідси ми можемо відкрити коридор миру, ми намагаємося це зробити. Для цього, ми вважаємо, найкращим шляхом може бути шлях від діалогу до миру. Звісно, ​​лише думки пана путіна тут недостатньо. Ми також поговоримо з Зеленським, що вони тут думають, як вони це бачать, ми, звичайно, поцікавимося їхньою думкою. І ми будемо шукати шляхи, щоб побачити, чи це посередництво приведе нас до миру", - зазначив Ердоган в інтерв'ю турецьким ЗМІ на борту свого літака, повертаючись із Узбекистану.

Доповнення

Туреччина давно вказувала на готовність до посередництва, при цьому утримуючись від приєднання до санкцій Заходу проти росії через її вторгнення до України та підтримуючи добрі відносини як з Києвом, так і з москвою. Вона двічі приймала мирні переговори між москвою та Києвом, але остання зустріч відбулася в березні і не принесла результатів.

За посередництва Туреччини зокрема було укладено "зернову угоду" щодо вивезення з портів України заблокованого вторгненням рф зерна.

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