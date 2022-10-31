"Зернова ініціатива": сьогодні з українських портів вийшло 12 суден

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"ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. (...) Так, з портів Одеса, Чорноморськ та Південний сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росіі та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ), представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Представники України прийняли таку пропозицію, представників росії було поінформовано.

Водночас прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, зокрема представників росіі.

Нагадаємо

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в рф заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.