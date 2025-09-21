Землю накриє магнітна буря "червоного рівня" 22 вересня: що слід робити
Київ • УНН
22 вересня Землю накриє магнітна буря "червоного рівня" з показником 4,7 за К-індексом. Рекомендується пити більше води, їсти банани та горіхи, обмежити каву та алкоголь.
У понеділок, 22 вересня, Землю накриє магнітна буря "червоного рівня". Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Meteoagent.
Деталі
Для визначення геомагнітної активності використовується планетарний К-індекс. Вона вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Сильною магнітною бурею є сонячна активність з показником 5 і вище. У понеділок, 22 вересня, очікується активність з показником 4,7 за К-індексом.
Що треба робити
Рекомендується пити якомога більше води, їсти банани, курагу, вівсянку, зелень, горіхи. Слід обмежити каву, жирне, солоне і алкоголь.
Також варто гуляти на свіжому повітрі, особливо вранці. Крім того, слід уникати інтенсивних тренувань, адже організму в цей період потрібен спокій.
