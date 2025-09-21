$41.250.00
07:39 • 2456 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00 • 14983 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 28171 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 42960 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 42666 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 61520 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 73380 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 59359 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 55211 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48425 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
Землю накриє магнітна буря "червоного рівня" 22 вересня: що слід робити

Київ • УНН

 • 36 перегляди

22 вересня Землю накриє магнітна буря "червоного рівня" з показником 4,7 за К-індексом. Рекомендується пити більше води, їсти банани та горіхи, обмежити каву та алкоголь.

Землю накриє магнітна буря "червоного рівня" 22 вересня: що слід робити

У понеділок, 22 вересня, Землю накриє магнітна буря "червоного рівня". Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Meteoagent.

Деталі

Для визначення геомагнітної активності використовується планетарний К-індекс. Вона вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Сильною магнітною бурею є сонячна активність з показником 5 і вище. У понеділок, 22 вересня, очікується активність з показником 4,7 за К-індексом.

Що треба робити

Рекомендується пити якомога більше води, їсти банани, курагу, вівсянку, зелень, горіхи. Слід обмежити каву, жирне, солоне і алкоголь.

Також варто гуляти на свіжому повітрі, особливо вранці. Крім того, слід уникати інтенсивних тренувань, адже організму в цей період потрібен спокій.

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'я