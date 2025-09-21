Землю накроет магнитная буря "красного уровня" 22 сентября: что следует делать

В понедельник, 22 сентября, Землю накроет магнитная буря "красного уровня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Meteoagent.

Детали

Для определения геомагнитной активности используется планетарный К-индекс. Она измеряется по шкале от 0 до 9.

Сильной магнитной бурей является солнечная активность с показателем 5 и выше. В понедельник, 22 сентября, ожидается активность с показателем 4,7 по К-индексу.

Что нужно делать

Рекомендуется пить как можно больше воды, есть бананы, курагу, овсянку, зелень, орехи. Следует ограничить кофе, жирное, соленое и алкоголь.

Также стоит гулять на свежем воздухе, особенно утром. Кроме того, следует избегать интенсивных тренировок, ведь организму в этот период нужен покой.

