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Землетрус в Албанії: кількість жертв зросла до 48 осіб

Землетрус в Албанії: кількість жертв зросла до 48 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу в Албанії досягло 48 осіб. Про це повідомила в п’ятницю газета Koha Jone з посиланням на міністерство оборони країни, передає УНН.

За даними видання, постраждалими числяться близько 790 осіб.

Раніше УНН повідомляв про 46 загиблих.

З-під завалів вдалося врятувати 45 осіб. Рятувальники зазначають, що шансів знайти живих все менше, а сама рятувальна операція, що почалася чотири дні тому, завершується.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Третій день катастрофи: Албанію сколихнув новий землетрус

Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. А вже наступного дня, 27 листопада, в Албанії знову стався землетрус.

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