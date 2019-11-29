Землетрус в Албанії: кількість жертв зросла до 48 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу в Албанії досягло 48 осіб. Про це повідомила в п’ятницю газета Koha Jone з посиланням на міністерство оборони країни, передає УНН.
За даними видання, постраждалими числяться близько 790 осіб.
Раніше УНН повідомляв про 46 загиблих.
З-під завалів вдалося врятувати 45 осіб. Рятувальники зазначають, що шансів знайти живих все менше, а сама рятувальна операція, що почалася чотири дні тому, завершується.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Третій день катастрофи: Албанію сколихнув новий землетрус
Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. А вже наступного дня, 27 листопада, в Албанії знову стався землетрус.