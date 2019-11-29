Землетрясение в Албании: число жертв возросло до 48 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. Об этом сообщила в пятницу газета Koha Jone со ссылкой на министерство обороны страны, передает УНН.
По данным издания, пострадавшими числятся около 790 человек.
Ранее УНН сообщал о 46 погибших.
Из-под завалов удалось спасти 45 человек. Спасатели отмечают, что шансов найти живых все меньше, а сама спасательная операция, начавшаяся четыре дня назад, завершается.
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Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение. А уже на следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение.