Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 46
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу магнітудою 6,4, що стався у вівторок вранці в Албанії, зросла до 46 осіб. Про це в четвер увечері повідомило Міністерство оборони країни, передає УНН.
За даними відомства, 22 із загиблих є мешканцями міст Дуррес і Крудже.
Раніше УНН повідомляв про 40 загиблих внаслідок землетрусу.
Рятувальники зазначають, що шансів знайти живих все менше, а сама рятувальна операція, що почалася чотири дні тому, завершується.
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Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. А вже наступного дня, 27 листопада, в Албанії знову стався землетрус.