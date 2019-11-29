Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Число жертв землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего во вторник утром в Албании возросло до 46 человек. Об этом в четверг вечером сообщило Министерство обороны страны, передает УНН.
По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.
Ранее УНН сообщал о 40 погибших в результате землетрясения.
Спасатели отмечают, что шансов найти живых все меньше, а сама спасательная операция, начавшаяся четыре дня назад, завершается.
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Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение. А уже на следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение.