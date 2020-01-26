Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 31 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині зросла до 31. Про це в неділю повідомило агентство Anadolu з посиланням на рятувальні служби, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 29 загиблих та 1 466 постраждалих.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п’ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тисяч осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідньої провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.