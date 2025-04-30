Зеленський заслухав Буданова та Сирського: йшлося про ймовірні дії ворога

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповіді начальника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ймовірних дій ворога, фронтові напрямки та наступних українських кроків. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь керівника ГУР Буданова щодо ймовірних дій ворога та можливих небезпек. Була доповідь головкома Сирського – доповідь тривала, щодо всіх фронтових напрямків, а також дуже предметно – щодо наших дій, щодо наших операцій, щодо наших кроків найближчим часом - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що окупанти значно збільшили інтенсивність боїв попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, російські війська зосереджують зусилля на Покровському напрямку, намагаючись прорвати оборону та вийти на адмінкордон Дніпропетровщини.