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Зеленский заслушал Буданова и Сырского: речь шла о вероятных действиях врага

Киев • УНН

 • 2150 просмотра

Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГУР и ВСУ относительно вероятных действий врага. Обсуждались фронтовые направления и следующие шаги украинской армии.

Зеленский заслушал Буданова и Сырского: речь шла о вероятных действиях врага

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заслушал доклады начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно вероятных действий врага, фронтовые направления и следующих украинских шагов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад руководителя ГУР Буданова о вероятных действиях врага и возможных опасностях. Был доклад главкома Сырского – доклад длился, по всем фронтовым направлениям, а также очень предметно – относительно наших действий, относительно наших операций, относительно наших шагов в ближайшее время 

- сказал Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты значительно увеличили интенсивность боев, несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские войска сосредотачивают усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону и выйти на админграницу Днепропетровщины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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