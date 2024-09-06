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Зеленський прибув до Німеччини для участі у засіданні "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 23646 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині. Він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це голова держави написав у Telegram, передає УНН

Робота з партнерами для міцності України. Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо

- написав Зеленський. 

Голова держави також розповів, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього відправиться в Італію, де відбудеться міжнародний економічний форум "Амброзетті". Там, за словами Президента, він зустрінеться  з представниками італійського бізнесу. Очікується переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. "Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав Зеленський. 

США прагнуть забезпечити Україну всім необхідним для сильної позиції на переговорах з рф - Кірбі06.09.24, 09:44 • 27874 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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