Зеленський прибув до Німеччини для участі у засіданні "Рамштайн"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині. Він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Президент України Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це голова держави написав у Telegram, передає УНН.
Робота з партнерами для міцності України. Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо
Голова держави також розповів, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.
Після цього відправиться в Італію, де відбудеться міжнародний економічний форум "Амброзетті". Там, за словами Президента, він зустрінеться з представниками італійського бізнесу. Очікується переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. "Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав Зеленський.
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