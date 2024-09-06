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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:55  •  7974 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на авиабазу «Рамштайн» в Германии. Он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом глава государства написал в Telegram, передает УНН

Работа с партнерами для прочности Украины. Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся

- написал Зеленский.

Глава государства также рассказал, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

После этого отправится в Италию, где состоится международный экономический форум "Амброзетти". Там, по словам Президента, он встретится с представителями итальянского бизнеса. Ожидается переговоры с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. "Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил Зеленский.

США стремятся обеспечить Украину всем необходимым для сильной позиции на переговорах с рф - Кирби6 сентября 2024, 06:44 • 22534 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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