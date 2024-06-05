Зеленський прибув до Катару
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Катару. Там він проведе переговори з еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Президент Володимир Зеленський Прибув до Катару для переговорів із його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, передає УНН.
Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного,
Деталі
Він зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань,
Доповнення
В квітні цього року Катар погодився брати участь у перемовинах з рф щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані росією.