Президент Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает УНН.

Прибыл в Катар для переговоров с моим другом Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Таны. Катар помогает Украине возвращать похищенных россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы я как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня, - написал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

Также обсудим с Его Высочеством эмиром Катара ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности, - добавил Зеленский.

Дополнение

В апреле этого года Катар согласился участвовать в переговорах с рф по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией.