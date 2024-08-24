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Зеленський підписав закон про строки досудового розслідування у воєнний час

Зеленський підписав закон про строки досудового розслідування у воєнний час

Київ • УНН

 • 33984 перегляди

Президент України підписав закон про особливості обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Закон визначає випадки, коли строк розслідування не обчислюється, зокрема щодо воєнних злочинів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №9314-д.

Деталі

"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Закон набирає чинності з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради "Голос України".

Відповідно до закону, строк досудового розслідування не обчислюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями - "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни", "Порушення законів та звичаїв війни", "Застосування зброї масового знищення", та "Геноцид".

Не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень.

У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП

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