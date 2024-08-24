Зеленський підписав закон про строки досудового розслідування у воєнний час
Київ • УНН
Президент України підписав закон про особливості обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Закон визначає випадки, коли строк розслідування не обчислюється, зокрема щодо воєнних злочинів.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №9314-д.
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"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Закон набирає чинності з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради "Голос України".
Відповідно до закону, строк досудового розслідування не обчислюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями - "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни", "Порушення законів та звичаїв війни", "Застосування зброї масового знищення", та "Геноцид".
Не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень.
У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків.
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