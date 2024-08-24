Зеленский подписал закон о сроках досудебного расследования в военное время

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9314-д.

Детали

"24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Закон вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно закону, срок досудебного расследования не исчисляется в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями - "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Нарушение законов и обычаев войны", "Применение оружия массового уничтожения", и "Геноцид".

Не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств.

В уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмены не включается в общие сроки.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.