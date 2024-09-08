Зеленський: головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України
Київ • УНН
Президент України закликав максимально зміцнити позиції країни на початку осені. Зеленський подякував військовим за стійке утримання позицій у ключових точках фронту.
Головне зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
"Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, – більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції", - заявив Зеленський.
Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв на фронті зросла до 95, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках08.09.24, 17:19 • 22495 переглядiв